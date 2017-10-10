81 ilin valisi toplanacak!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görev alanları, güvenlik ve asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, pasaport ve sürücü belgeleri konularında valilerle görüşme yapacak.
Toplantıda ayrıca, bakanlığın yürüttüğü "Biz Anadoluyuz Projesi", "Açık Kapı Projesi", "İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)", "e-Devlet Uygulamaları Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi Projesi" gibi çeşitli projeler de ele alınacak.81 il valisi toplantıda, bakanlıklarının görev alanlarıyla ilgili olarak; Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'ye hitap edecekler.Ayrıca 81 il valisini, 11 Ekim Çarşamba günü Başbakan Sayın Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, 12 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
TRT
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