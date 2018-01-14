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83 ülkeye bakterili bebek maması satılmış!

83 ülkeye bakterili bebek maması satılmış!.31051
  • Giriş : 14.01.2018 / 11:51:00
  • Güncelleme : 14.01.2018 / 12:00:03

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen bebek mamasının, 12 milyondan fazla olduğu ortaya çıktı.

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Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek  maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı  Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinde skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde 83  ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek  maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirterek,  dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini  hatırlattı.

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını,  bir soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "olaydan etkilenen ailelere  tazminat ödeneceğini" açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra  bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm  ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, "Büyük bir endişe  içerisinde olduklarını" belirtti.

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında  bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti.  Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan  toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin  kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos  ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı  ortaya çıkmıştı.

Mağazalarda satışı devam etti

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı  alınmasına rağmen, Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E.  Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına  alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların  ortaya çıktığı bildirilmişti.

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