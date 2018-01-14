83 ülkeye bakterili bebek maması satılmış!

Giriş : 14.01.2018 / 11:51:00

14.01.2018 / 11:51:00 Güncelleme : 14.01.2018 / 12:00:03

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen bebek mamasının, 12 milyondan fazla olduğu ortaya çıktı.