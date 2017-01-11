84 muvazzaf askere FETÖ tutuklaması!
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan üyelerine yönelik yapılan operasyonda 84 tutuklama var.
Tutuklanan askerlerin Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
DİĞER HABERLER
Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması
FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine Batman'da operasyon düzenlendi.
İstanbul'da alarm! Yol kapatıldı
İstanbul Kağıthane'de üst geçide bırakılan paket polisi alarma geçirdi.
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti
Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sohbet etti.