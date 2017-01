89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu!

Tüm dünyanın gözü kulağı Amerika'da. 89. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. 6 Şubat'ta düzenlenecek verilecek ödüller heyecan yarattı. 2017 Akademi ödüllerine La La Land (Aşıklar Şehri) damgasını vurdu.Yönetmenliğini damien Chazelle'in yaptığı film Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayı olan filmler arasında yerini aldı.Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi'nin belirlediği adaylar şöyle:Oscar adayları açıklandıEn İyi Kadın Oyuncu:Emma Stone, La La LandNatalie Portman, JackieAmy Adams, ArrivalMeryl Streep, Florence Foster JenkinsIsabelle Huppert, ElleEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:Viola Davis, FencesNaomie Harris, MoonlightNicole Kidman, LionOctavia Spencer, Hidden FiguresMichelle Williams, Manchester By The SeaEn iyi filmArrivalFencesHacksaw RidgeHell or High WaterHidden FiguresLa La LandLionManchester by the SeaMoonlightEn iyi erkek oyuncuCasey Affleck, "Manchester by the Sea"Denzel Washington, "Fences"Ryan Gosling, "La La Land"Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"En İyi Sinematografi:ArrivalLa La LandLionMoonlightSilenceEn İyi Belgesel:Fire at SeaI am Not Your NegroLife AnimatedOJ: Made in America13thOscar adayları açıklandıEn İyi Kostüm:AlliedFantastic Beeast and Where to Find ThemFlorence Foster JenkinsJackieLa La LandEn İyi Ses Kurgusu:ArrivalDeepwater HorizonHacksaw RidgeLa La LandSullyEn İyi Ses Miksajı:ArrivalHacksaw RidgeLa la LandRogue One- A Star Wars Story13 Hours- The Secret Soldiers of BenghaziEn İyi Kısa Belgesel:Extremis4.1 MilesJoe's ViolinVatabi: My HomelandThe White HelmetsEn İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:A Man Called OveStar Trek BeyondSuicide Squad