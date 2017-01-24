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89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu!

89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu!.11340
  • Giriş : 24.01.2017 / 17:15:00

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.

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Tüm dünyanın gözü kulağı Amerika'da. 89. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. 6 Şubat'ta düzenlenecek verilecek ödüller heyecan yarattı. 2017 Akademi ödüllerine La La Land (Aşıklar Şehri) damgasını vurdu.

Yönetmenliğini damien Chazelle'in yaptığı film Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayı olan filmler arasında yerini aldı.

Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi'nin  belirlediği adaylar şöyle:

Oscar adayları açıklandı

En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea

En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight

En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck, "Manchester by the Sea"
Denzel Washington, "Fences"
Ryan Gosling, "La La Land"
Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"
Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

En İyi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence

En İyi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made in America
13th

Oscar adayları açıklandı

En İyi Kostüm:
Allied
Fantastic Beeast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land


En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully

En İyi Ses Miksajı:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi


En İyi Kısa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets


En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad

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