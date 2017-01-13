9 akademisyen gözaltına alındı
Harran Üniversitesi'nde görevli 9 akademisyen, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu iddiası ile gözaltına alındı.
Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Şanlıurfa'da örgüt üyesi oldukları iddia edilen isimlerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
DİĞER HABERLER
Cübbeli'den ilginç satranç savunması
Cübbeli Ahmet Hoca, satranç tartışması ile ilgili bir açıklama daha yaptı.
Akçakale'ye PYD'ye karşı duvar önlemi
Sınır hattına PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye karşı beton duvar örülüyor.
Meclis'te 15 bin Euro'luk mikrofon kayıp!
Meclis'te yaşanan kaos sırasında kürsüdeki mikrofon kırıldı.
Reina saldırısında flaş gelişme
Yeni yılın ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen katliamın ardından flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kayseri saldırısında 4 asker gözaltında
Kayseri'de yaşanan terör saldırısı ile ilgili 4 asker gözaltına alındı.