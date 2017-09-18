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9 askere FETÖ'den gözaltı!

9 askere FETÖ'den gözaltı!.18868
  • Giriş : 18.09.2017 / 12:48:00

FETÖ soruşturması kapsamında 9 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 subay 5 astsubay tutuklandı.

Ankara ve İstanbul'da operasyon başlatıldı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 4'ü subay, 5'i astsubay 9 muvazzaf askerin gözaltına alındığını duyurdu.

İSTANBUL'DA 26 KİŞİ ALINDI

Fethullahçı Terör Örgütü'nün finansmanına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali polis şüphelilern adreslerne baskın düzenledi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başsavcılığın talimatı üzerne FETÖ'ye finansman sağladığı iddia edilen Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı yöneticilerine yönelik olarak 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Örgüte Finansal Destek Sağlamak'suçlarından dolayı operasyon başlattı.

Ekipler, 26 şüpheli şahıs hakkinda saat 05. 00 da operasyon için harekete geçti. 20 İstanbul ,6 il dışı olmak üzere eş zamanlı operasyon çerçevesinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, doktor kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirilip sorguya alındı.

TRT

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