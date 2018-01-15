9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis
Mahkemeden karar çıktı. Sakarya'da 9 aylık Suriyeli Emani Al Rahmun ve 10 aylık bebeğini öldürenlere 132 yıl hapis cezası verildi.
TRT
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