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9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis

9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis.21609
  • Giriş : 15.01.2018 / 13:25:00
  • Güncelleme : 15.01.2018 / 13:21:21

9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis cezası verildi.

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Mahkemeden karar çıktı. Sakarya'da 9 aylık Suriyeli Emani Al Rahmun ve 10 aylık bebeğini öldürenlere 132 yıl hapis cezası verildi.

TRT

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