9 FETÖ'cü Türkiye'ye gönderildi
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KKTC'de bulunan örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan isimler helikopterle Türkiye'ye gönderildi.
Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
ASKERLERİN KALDIĞI LOJMANLARDA ARAMA
Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.
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