9 ilde dev operasyon!
Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.
9 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı. Suriye bağlantılı şüphelilerin 4 aydır takip edildiği öğrenildi..
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