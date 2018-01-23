9 ilde FETÖ baskını
15 Temmuz'da hain bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Hakkari, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheliden 12'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TRT
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