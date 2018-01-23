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9 ilde FETÖ baskını

9 ilde FETÖ baskını.14171
  • Giriş : 23.01.2018 / 11:05:00

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da hain bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri  mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 16  kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince Ordu, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Hakkari, Manisa, Gaziantep ve  Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheliden 12'si yakalandı.   Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin  yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TRT

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