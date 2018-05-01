9 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen örgütün 'mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da 1 eski teğmen, meslekten ihraç edilen 3 hakim, 5 avukat ve 1 araştırma görevlisinden oluşan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
TRT
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