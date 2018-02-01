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9 meydan, miting alanı olarak belirlendi

9 meydan, miting alanı olarak belirlendi.21456
  • Giriş : 01.02.2018 / 11:04:00

İstanbul'da büyük 9 meydan, miting yeri olarak belirlendi.

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İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yenikapı, Maltepe sahil, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi otoparkı, Avcılar İDO İskelesi önü miting alanı olarak açıklandı.

Valilik açıklamasında, temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve  yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının  özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde  kullanılması gerektiği ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla tüzel kişiliği bulunmayan diğer  oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü  alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir  temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlendiği vurgulanan  açıklamada,  "İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş  güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak  yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile aynı  kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, Valilik Makamının  31/01/2018 tarihli ve 9876 sayılı Olur’u ile2018 yılı içerisinde toplantı ve  gösteri yürüyüşü düzenlenecek alanlar belirlenmiş olup söz konusu alanlarla  ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır." denildi.

Yenikapı ve Maltepe Sahil, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı,  Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk  Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Otopark, Avcılar İDO İskelesi Önü  Otopark alanlarında toplantı gösteri ve yürüyüş yapılabileceği belirtilen  açıklamada toplanma, yürüyüş güzergahı, toplanma alanı ve dağılma güzergahlarına  da yer verildi.

TRT

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