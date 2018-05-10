9. Senfoni eşliğinde ötenazi yaptırdı!
104 yaşındaki Avustralyalı bilim adamı David Goodall, hayat standartlarının düşmesi gerekçesiyle ölümcül hastalığı olmadığı halde ötenazi istedi. Yaşlı adam, Beethoven'in 9. Senfonisi eşliğinde ötenazi yaptırdı.
Yaşam standartlarının kötüleştiğini ve artık yaşamak istemediğini belirten David Goodall, bugün basın toplantısı yaparak hayatına son verdi.
Ötanazi işlemini İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştiren 104 yaşındaki adamın son sözleri, "Ne için bekliyoruz ki" oldu.
BEETHOVEN 9. SENFONİ'Yİ DİNLEDİ
"Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyen Goodall, senfoniyi dinleyerek yaşamına son verdi.
TÜRKİYE
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