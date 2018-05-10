Facebook Twitter Rss

9. Senfoni eşliğinde ötenazi yaptırdı!

9. Senfoni eşliğinde ötenazi yaptırdı!.15921
  • Giriş : 10.05.2018 / 17:05:00

104 yaşındaki bilim adamı, Beethoven'in 9. Senfonisi eşliğinde ötenazi yaptırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

104 yaşındaki Avustralyalı bilim adamı David Goodall, hayat standartlarının düşmesi gerekçesiyle ölümcül hastalığı olmadığı halde ötenazi istedi. Yaşlı adam, Beethoven'in 9. Senfonisi eşliğinde ötenazi yaptırdı.

Yaşam standartlarının kötüleştiğini ve artık yaşamak istemediğini belirten David Goodall, bugün basın toplantısı yaparak hayatına son verdi.

Ötanazi işlemini İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştiren 104 yaşındaki adamın son sözleri, "Ne için bekliyoruz ki" oldu.

BEETHOVEN 9. SENFONİ'Yİ DİNLEDİ
"Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyen Goodall, senfoniyi dinleyerek yaşamına son verdi.

TÜRKİYE

Aydınus ve Çakır, video hakemi oldular

Serhat Akın'dan şok açıklama: Hadise çirkindi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'dan açıklama geldi: Havada imha edildi

Rusya'dan açıklama geldi: Havada imha edildi

Rusya'dan Suriye'ye füze saldırısı gerçekleştiren İsrail ile ilgili açıklama geldi.

Trump, onları uçağın kapısında karşıladı

Trump, onları uçağın kapısında karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, onları uçağın kapısında karşıladı.

 

Trump: Kim, ABD'li tutukluları serbest bıraktı

Trump: Kim, ABD'li tutukluları serbest bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile ilgili açıklama yaptı.

İran'dan açıklama: Trump sen hata yaptın

İran'dan açıklama: Trump sen hata yaptın

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir tepki geldi.

 

İsrail: Trump doğru bir karar aldı

İsrail: Trump doğru bir karar aldı

İsrail'den ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına ilk yorum geldi.

Trump kararını açıkladı, İran tepkili!

Trump kararını açıkladı, İran tepkili!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmayla ilgili kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya