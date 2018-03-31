9 subay FETÖ'den gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir'de yapılan operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 9 astsubay gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
TRT
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