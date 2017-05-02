9 ülkeden gençler naat okudu
Esenler Belediyesi, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunu müjdeleyen "Kutlu Doğum Haftası" münasebetiyle, Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ile ortaklaşa "2. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşen programa; Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Eğitim Bir-Sen 8 No’lu Üniversite Başkanı Doç. Dr. Yusuf Zeran, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat ve çok sayıda Esenlerli katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
DİLLERİ FARKLI, GÖNÜLLERİ BİR
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, lisan farkının Peygamber Efendimizi anmakta bir engel olmadığını söyleyerek, "9 farklı ülkeden dilleri farklı ama gönülleri bir olan gençlerimizle Peygamber Efendimizi yad ediyoruz. Allah bize O'nun izinden gitmeyi nasip eylesin" diye konuştu.
SÖZLERİ ANLAMASAK DA KALBEN HİSSEDECEĞİZ
Cerrahoğlu’nun ardından konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da, “Farklı dillerde söylenen naatları belki anlamayacağız, beynimiz söylenen sözleri idrak edemeyecek; ama ne söylendiğini kalben hissedeceğiz” dedi.
9 ÜLKE TEK ÜMMET
Konuşmaların ardından Peygamber Efendimize yazılan ödüllü bir mektubun okunmasıyla devam eden program, Arnavutluk, Özbekistan, Bangladeş, Tanzanya, İran, Karadağ, Mozambik, Mısır ve Türkiye’den öğrencilerin kendi ana dillerinde naat-ı şerifler okumasıyla sona erdi.
DİĞER HABERLER
Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!
Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım ile ilgili davadan beraat etti.
İstanbul'daki gözaltı sayısı belli oldu!
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınanların sayısı belli oldu.
Bir televizyon kanalı daha kapatıldı
İzmir'de uydudan yayın yapan bir televizyon kanalı daha kapatıldı.
Sigara yasağı için dedektörlü önlem!
Sağlık Bakanı Akdağ, sigara yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.