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90 bin camide sala okundu

90 bin camide sala okundu.11778
  • Giriş : 17.07.2018 / 08:05:00

15 Temmuz gecesi ülkr çapında 90 bin camide sala okundu.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı başarısız darbe girişimi gecesi halka duyurulan salalar, 2 yıl sonra yeniden semada yankılandı.

81 ilde 90 bin camide eş zamanlı sala okundu. İzmir’de ise darbe girişimi gecesi sala okudukları için darbedilen imam Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sala okudu. Program, Diyanet İşleri Başkanlığınca “Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara” mesajıyla düzenlendi. Diyanet’tin amacı hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Esenler Camii’nin imamı Faruk Açıkgöz, önceki gece yarısı 15 Temmuz şehitleri için sala okudu. Açıkgöz, salayı okuduktan sonra camiye giren iki kişiden İ.Ö.’nün (22) yumruklu saldırısına uğradı. Açıkgöz'ün, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan İ.Ö., çıkarıldığı adliyede kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmam Açıkgöz, “Saldırgan, ‘darbe olmadığı halde neden sala okuyorsun’ diye sordu. ‘Diyanet'in talimatı gereği’ desem de dinlemeyip beni darp etti. Şikayetçiyim ve hukukî mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

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