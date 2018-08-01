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900 milyon kişi salgından ölebilir

900 milyon kişi salgından ölebilir.20483
  • Giriş : 01.08.2018 / 13:02:00

Bilim insanları, 900 milyon kişi salgından ölebileceğini belirtti.

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Büyüyen Beşik

Bilim insanları korkutan açıklamayı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda dünyada yeni bir salgın ile 900 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Simülasyonda, "Clade X" adında bir hastalık öksürük yoluyla hızla yayıldığı ve iki yıldan kısa bir süre içerisinde 150 milyon insanı öldürdüğü görüldü. Bilim insanlarının görüşlerine göre; hastalığı tedavisi bulunmadığı takdirde 900 milyon insanın hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

Bilim insanları olası bu virüsün, Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu'ndan daha tehlikeli olmadığını belirtti.

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