92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
Türk atçılığının bir numaralı kupası sahibini buldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan 92. Gazi Koşusu’nu Veysel Kahraman’ın sahibi olduğu Hep Beraber, Ahmet Çelik’in jokeyliğinde kazandı. Ahmet Çelik bu sonuçla üst üste dördüncü kez Gazi Koşusu’nda zafere ulaştı ve önemli bir başarıya imza attı.
Üçü dişi 21 tayın 2400 metre çim pistte koştuğu dev yarışta birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nu geçen yıl Oğuz Yalçın'ın tayı Piano Sonata, yine Ahmet Çelik jokeyliğinde kazanmıştı.
Koşuda ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL, dördüncü olacak safkana da 165.000 TL ikramiye ödendi. Böylece ilk dörde giren safkanların kazandığı toplam ikramiye 2.805.000 TL oldu. Yetiştiricilik primi olarak ise toplamda 701.250 TL dağıtıldı. 92. Gazi Koşusu’nu kazanan safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.523.350 TL’nin sahibi oldu. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde; 412.500 TL yetiştiricilik primi ile kazandığı toplam ikramiye tutarı 2.935.850 TL'ye ulaştı.
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