92 kez müebbet istendi
İddianame hazırlandı. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yöneticilerine 92 kez müebbet istendi. Kalkışma gecesi şehit olan 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuldu.
15 Temmuz darbe girişiminin "organizatörlerine" yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen oldu.
89 ŞEHİT İDDİANAMEDE
Gülen ile birlikte 24 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeyi engellemek için sokağa çıkan ancak darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.
92 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Şehit olan 89 vatandaşın ailesi de iddianamede müşteki olarak yer aldı. İddianame şüpheliler için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame onaylanması için başsavcılığa gönderildi.
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe işi İstanbul'a bıraktı
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında avantaj elde etmek istiyor.
TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu!
FETÖ soruşturması kapsamında TÜBİTAK'ta 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Hasan Cemal'e hapis cezası!
Ünlü gazeteci Hasan Cemal, yazdığı yazı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.
'FuatAvni iddianamesi' kabul edildi!
25'i tutuklu 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
FETÖ'nün futbol ayağı hakim önünde
FETÖ soruşturması kapsamında örgütün futbol ayağının yargı süreci başlıyor.