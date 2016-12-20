96 hakim ve savcı görevden alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon kapsamında 96 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Yılmaz, Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan 97 hakim ve savcı arasındaki bir kişiye, emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadığını belirtti.
HSYK Başkanvekili Yılmaz, açığa alınan 96 hakim ve savcının isminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında alınan itiraflar ve toplanan diğer deliller üzerine belirlendiğini ifade etti.
Kurulun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verdiğini belirten Yılmaz, bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleştiğini bildirdi. Yılmaz, ihraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme sürecinin devam ettiğini, bugün açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındığını dile getirdi.
Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti.
TRT
DİĞER HABERLER
Şike savcısının kardeşi tutuklandı!
Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.