Facebook Twitter Rss

96 hakim ve savcı görevden alındı

96 hakim ve savcı görevden alındı.16630
  • Giriş : 20.12.2016 / 13:03:00

96 hakim ve savcı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon kapsamında 96 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Yılmaz, Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan 97 hakim ve savcı arasındaki bir kişiye, emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadığını belirtti.

HSYK Başkanvekili Yılmaz, açığa alınan 96 hakim ve savcının isminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında alınan itiraflar ve toplanan diğer deliller üzerine belirlendiğini ifade etti.

Kurulun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verdiğini belirten Yılmaz, bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleştiğini bildirdi. Yılmaz, ihraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme sürecinin devam ettiğini, bugün açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındığını dile getirdi.

Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti.

TRT

Bakan: Sokağın adı Karlov olacak

Bahçeli: Polis olması kuşkulu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

 

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya