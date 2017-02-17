970 memur ihraç edildi
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin sızdığı devletin kruum ve kuruluşlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da 970 memur ihraç edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Diyarbakır'da 4 bin 158 kişi hakkında işlem yapılarak, bin 970 kamu çalışanı ihraç edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen, çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Genel olarak FETÖ/PDY mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, bin 970 kişinin ihraç edildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"299 kişi görevlerine iade edilmiş, halen 675 kişi ile ilgili idari işlemler devam etmektedir. Toplam olarak 2 bin 944 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Bin 214 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu işlemler sonucunda, 556 kişi tutuklanmıştır. 429 kişi hakkında Denetimli Serbestlik/Adli Kontrol şartı uygulanmış, 159 kişi Cumhuriyet Savcılığı/Mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan 70 kişi halen firari olup aranmaktadır. Toplamda adli ve idari olmak üzere 4158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapılmıştır.Yapılan tüm çalışmalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam etmektedir. Kurumlarımızın FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla başlatılan çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."
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