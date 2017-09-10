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99 kişi için son çağrı: Yurda dönün

99 kişi için son çağrı: Yurda dönün.23082
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:05:00

TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemezse vatandaşlıktan çıkarılacak.

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında olmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan 99 kişi için vatandaşlıktan çıkarılma uyarısı yaptı. Açıklama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişilerin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listenin üzerinde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 310, 312, 313, 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi. 

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