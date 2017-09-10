A Milli Basketbol Takımı veda etti
A Milli Basketbol takımımız iyi bir mücadele sergilese de istediği sonucu alamadı.
A Milli Basketbol Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sinan Erdem'de İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
TÜRKİYE KADROSU
Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Semih Erden
İSPANYA KADROSU
Juan Carlos Navarro, Alex Abrines, Pau Gasol, Marc Gasol, Fernando San Emeterio, Nikola Mirotic, Sergio Llull, Willy Hernangomez, Juanco Hernangomez, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Joan Sastre
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