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A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı

A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı.20145
  • Giriş : 09.10.2017 / 23:35:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 23:41:07

A Milli Takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

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Beşik Modelleri

Milli takım, Finlandiya ile de berabere kalarak kötü performansını sürdürdü.

2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, formalite maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Cenk Tosun'un golleriyle 2 kez öne geçen milliler, 88. dakikada gelen golle beraberliğe razı oldu.

Maça etkili başlayan Ay yıldızlılar, buna karşın ilk yarıda aradığı golü bulamadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Cenk Tosun çıktı. 57. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsan Cenk Tosun, Millileri 1-0 öne geçirdi. 76. dakikada Arajuuri ile eşitliği yakalayan Finlandiya'ya cevap yine Cenk Tosun'dan geldi ve 83'de A Milli Takım yeniden öne geçti. Ancak savunma hatalarına devam eden milliler, 88'de Pohjanpalo'yu durduramayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 15 puana yükselen Türkiye, elemeleri 4. sırada noktaladı. 9 puanlı Finlandyia ise 5. sırada yer aldı. 

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