A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı
Milli takım, Finlandiya ile de berabere kalarak kötü performansını sürdürdü.
2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, formalite maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Cenk Tosun'un golleriyle 2 kez öne geçen milliler, 88. dakikada gelen golle beraberliğe razı oldu.
Maça etkili başlayan Ay yıldızlılar, buna karşın ilk yarıda aradığı golü bulamadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Cenk Tosun çıktı. 57. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsan Cenk Tosun, Millileri 1-0 öne geçirdi. 76. dakikada Arajuuri ile eşitliği yakalayan Finlandiya'ya cevap yine Cenk Tosun'dan geldi ve 83'de A Milli Takım yeniden öne geçti. Ancak savunma hatalarına devam eden milliler, 88'de Pohjanpalo'yu durduramayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla 15 puana yükselen Türkiye, elemeleri 4. sırada noktaladı. 9 puanlı Finlandyia ise 5. sırada yer aldı.
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