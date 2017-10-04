Facebook Twitter Rss

Aamir Khan, İstanbul'da sinemaya gitti!

Aamir Khan, İstanbul'da sinemaya gitti!.15658
  • Giriş : 04.10.2017 / 22:39:00

Hint sinemasının en ünlü ismi Aamir Khan, Kanyon'daki sinemada hayranlarıyla buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Aamir Khan, soluğu sinema salonunda aldı.

Aamir Khan, sinemada kendisini seven izleyicilerinin sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, izleyicilerin neden olduğu izdihamdan ötürü uzun süre salona giremedi.

4 günlük Türkiye programına sinemada Dangal'ı izlemeye gelen hayranlarıyla başlayan Khan, Ankara'da da bir dizi programa katılacak.

Kral böyle karşılandı!

Adil Öksüz'le ne konuştu?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Türkiye'nin bu seneki Oscar adayı belli oldu. Aday, Can Ulkay’ın Ayla filmi.

Yeşilçam sanatçısı Seyfettin Karadayı öldü

Yeşilçam sanatçısı Seyfettin Karadayı öldü

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi.

 

2017 Oscar Ödülleri açıklandı

2017 Oscar Ödülleri açıklandı

2017 Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) sahiplerini buldu.

Engin Cezzar'ı kaybettik

Engin Cezzar'ı kaybettik

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden birisi olan Engin Cezzar hayatını kaybetti.

 

Yahya Kemal'a vefa

Yahya Kemal'a vefa

Usta şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 58. yılında düzenlenen etkinliklerle Esenler'de anıldı.

Tiyatroadam'dan 10. yılda oyunculuk atölyeleri!

Tiyatroadam'dan 10. yılda oyunculuk atölyeleri!

Tiyatroadam, tecrübelerini oyunculuk atölyeleriyle gençlere aktarıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya