Aamir Khan, İstanbul'da sinemaya gitti!
Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Aamir Khan, soluğu sinema salonunda aldı.
Aamir Khan, sinemada kendisini seven izleyicilerinin sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, izleyicilerin neden olduğu izdihamdan ötürü uzun süre salona giremedi.
4 günlük Türkiye programına sinemada Dangal'ı izlemeye gelen hayranlarıyla başlayan Khan, Ankara'da da bir dizi programa katılacak.
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