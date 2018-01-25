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AB Bakanı Çelik: Müttefikler bilgilendirildi

AB Bakanı Çelik: Müttefikler bilgilendirildi.15098
  • Giriş : 25.01.2018 / 17:28:00

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Afrin operasyonu hakkında konuştu.

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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, "Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü mücadele meşruyeti en yüksek operasyondur. Tüm müttefiklerimiz bilgilendirildi. İnsani durum ile ilgili tedbir alınmıştır" dedi. AB Türkiye ilişkilerine ilişkin de konuşan Bakan Çelik, AB ile Türkiye arasında zirvenin mart ayında yapılabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Brüksel'de açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:Bütün müttefiklerimiz bilgilendirilmiştir. Son derece net bir şekilde tablo ortaya konulmuştur.

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