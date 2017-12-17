AB Bakanı: Gecikmeden saldırmaya başladılar
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya’da merkez sağ(?) ve aşırı sağ partiler arasında kurulması kararlaştırılan hükümet temel demokratik değerlere gecikmeksizin saldırmaya başladı" ifadesini kullandı.
"Merkez sağ" ifadesinin etiket olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Çelik, "Önceki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz partinin başkanı. Şimdi Başbakan oluyor. Zihniyeti aşırı sağdan bile radikal. Ve şimdi bu koalisyon hükümeti programlarına Türkiye ile müzakereleri kesmeyi koyuyor. Üstelik bunun için müttefikler arayacaklarını söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, paylaşımında, "Bu 'müttefik arama' işi ne kötü anıları çağrıştırıyor tarihten. Bu koalisyonla ilk defa AB içinde aşırı sağ iktidara geliyor. Ve Avrupa Birliği’ni Weimar Cumhuriyeti’nin akıbetine sürükleme gayreti içinde olacaklarını ilan ediyorlar" ifadelerine yer verdi.
'HANGİ AB YÖNELİMİ?'
"Böyle bir hükümet programına rağmen, AB’nin genişlemeden sorumlu Avusturyalı komiseri Hahn 'Avusturya hükümetinin AB yöneliminden' memnuniyet duyduğunu söylüyor. Hangi AB yönelimi?" sorusunu yönelten Çelik, şunları ifade etti:
"Bu yaklaşımlar, AB değerlerini bir formalite ve Avrupa içi güç oyununun parçası haline getirme çabasını gösteriyor. Avusturya Hükümetinin, hükümet programındaki ırkçı yaklaşımları görmezden gelerek AB yöneliminden bahsetmek, büyük bir zaaftır. Dünyadaki pek çok krize baktığımızda AB istikrarlı bir düzeni temsil etmektedir. Bu düzenin korunması ancak siyasi değerlerin korunması ile mümkündür. Değerler aşınırsa bu istikrar korunamaz."
'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KURMAK İÇİN MÜTTEFİK ARANMALI'
Yıllarca AB için tehdidin dışardan geleceğinin beklendiğine işaret eden Çelik, "Şu anda AB değerlerini tehdit eden akımlar içerde yükselmektedir. İslam düşmanı, antisemitik, göçmen düşmanı, yabancı düşmanı partiler yükselmektedir. Şimdi bu akım Avusturya’da iktidar olmuştur. Avusturya yakın tarihten ders almalıdır. Türkiye ile müzakereleri kesmek için müttefik aramak yerine, Türkiye ile çok güçlü ilişkiler kurmak için müttefikler aramalıdır. Bu Avrupa'yı sarsan krizlere karşı tarihsel ve stratejik pozitif bir hamle yapmanın tek yoludur" değerlendirmelerinde bulundu.
Sputnik
DİĞER HABERLER
Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!
Yunan Bakan Kammenos'un Kılıçdaroğlu'na verdipi cevap olay yarattı.
Başbakan: Asgari ücrette en iyisi olacak!
Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Hükümetten 2 ülkeye kritik ziyaret!
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştiriyor.
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı.