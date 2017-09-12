AB Bakanı'ndan açıklama geldi
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İngiltere gezisinde düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin AB'den uzaklaştığı iddialarına yanıt verdi.
Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
AB Bakanı Ömer Çelik İngiltere'de açıklama yapıyor. AB ülkelerine 22 ve 24'ncü fasılları açılması çağrısı yapan Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle: Avrupa'da ırkçı partilerin yükselmesi endişe vericidir. Almanya'nın tutumu ırkçıların elini güçlendirebilir. Biz AB'nin neye dönüşeceğini takip ediyoruz. Gümrük Birliği konusunda Almanya'nın olumsuz tavrı var.
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