AB Bakanı'ndan Adil Öksüz açıklaması
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde imamı Adil Öksüz ile ilgili açıklama yaptı.
"FETÖ imamı" Adil Öksüz'ün eşinin ABD'de görüntülenmesine değinen Çelik, "Sadece bu şahsın darbe girişimindeki rolü o günkü görüntüler, yakalanması, serbest kalması, Almanya'daki adresle ilgili ihbar gelmesi ailesinin lüks bir yerde görüntülenmesi bu şahsın pek çok istihbarat şirketinin kullandığı bir eleman olduğunu gösteriyor" dedi.
Çelik, "FETÖ bir tek belli bir odak değil birçok kuruluşun çalışmasının parçası haline gelmiş bir örgüt bu. Yurtdışına çıkıp kolayca hayat tesis edebilmeleri korunduklarını gösteriyor. İlişki ağına baktığımızda ne kadar tehlikeli bir örgüt oldukları görünüyor. Gayet iyi standartlarda yaşıyorlar" diye konutşu.
Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi üzerinden Avrupa ülkelerini eleştiren AB Bakanı şunları kaydetti:
"Avrupa'daki bazı büyük ülkelerin Yunanistan'a darbecilerin teslim edilmemesi yönünde bir baskı olduğunu gördük. Almanya'nın raporunun yada geçmesi önemlidir. Daha önce bu terör örgütünün başına bir din adamı muamelesi yapılırken doğrudan terör örgütü denmese de Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen demeye başladılar. Hep söylenen yargı sürecinin devam ettiği. Bu neden bu kadar uzun sürüyor?
Karşımızdaki tehlike çok boyutlu bir tehlike. Bunun Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanması gerekiyor. AB hukuku içerisinde hiçbir darbeci korunamaz. Helikopteri iade ediyorsun darbecileri de aynı gün iade etmen gerekirdi."
AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARI
Avusturya'nın ülkedeki 7 camiyi kapatma kararına değinen Çelik şunları kaydetti:
"Avusturya Türkiye'nin AB ile ilişkilerini bozmak isteyen bir tutuma sahip. Başbakanı dışişleri bakanlığı döneminde de hayali projeleri vardı. Türkiye ile ilgili geçmişte kalan önyargıları var. Aşırı sağcılarla ittifak kurarak başbakan oldu. Şİmdi Avrupa değerlerini tehdit eden pimi çekilmiş bir bomba gibi. Ziyaret etmek için değer görmüyoruz, konuşulacak bir konu yoktur. Avrupa'da ırkçılığın yerini İslamafobi almıştır. Radikalizmin türediği yerler Türkiye'ye bağlı camiler değildir."
BM'NİN FİLİSTİN KARARI
Bakan Çelik, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesini ise "Filistinlilerin İsrail'e karşı koruma ihtiyacı olduğunun altı çizilmiştir" sözleriyle değerlendirdi.
NTV
DİĞER HABERLER
İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi.
İstanbul'da 2-B operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazi çetesine karşı harekete geçti.
Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir programda gündemdeki konularla ilgili açıklamala
Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok
Alman hükümetinden, Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Periscope TV'ye erişim engelleniyor
Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope TV'ye erişim engelleniyor.