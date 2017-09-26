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AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor

AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor.16096
  • Giriş : 26.09.2017 / 15:25:00

Avrupa Bakanı (AB) Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor.

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Avrupa Bakanı (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İspanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çelik, 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Alfonso Dastis ile görüşecek.

Çelik, İspanya  Senatosu Başkanı Pío García-Escudero ile de görüşecek. Bakan Çelik, ayrıca İspanya'nın önemli düşünce kuruluşlarından Elcano Kraliyet Enstitüsü'nde 'Gelecek: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri' başlıklı bir konuşma yapacak.

AB Bakanı Çelik, Madrid ziyareti kapsamında, İspanya İşverenler Konfederasyonu'nun (CEOE) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya katılarak, iş dünyası temsilcilerine hitap edecek. Toplantıya, Bakan Çelik'le Madrid'e gidecek olan iş adamları heyeti de katılarak, İspanyol muhataplarıyla bir araya gelecek. Çelik, ayrıca ziyaret sırasında İspanya medyasına mülakatlar da verecek.

Öte yandan Bakan Çelik'in Madrid temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-İspanya ilişkileri, terörle mücadele ve geniş çerçevede iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

TRT

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