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AB Başkanı Ömer Çelik, Brüksel'e gidiyor

AB Başkanı Ömer Çelik, Brüksel'e gidiyor.15098
  • Giriş : 24.01.2018 / 11:43:00

Avrupa Birliği (AB) Başkanı Ömer Çelik, Brüksel'e gidecek.

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Avrupa Birliği (AB) Başkanı Ömer Çelik, Brüksel'e yapacağı ziyarette AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüşecek.

AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çelik'in temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi.

AB Bakanı Ömer Çelik geçen hafta yaptığı açıklamada AB ile ilişkilerde Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri yerine imtiyazlı ortaklık ya da benzer anlaşmaların teklif dahi edilemeyeceğini söylemişti.

Çelik bu yaklaşımları ciddiye almadıklarını ve AB'den böyle bir teklif gelirse "kapağı açılmadan" iade edileceğini belirtmişti.

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