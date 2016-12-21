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AB'den müzakereler için yetki talebi!

AB'den müzakereler için yetki talebi!.15956
  • Giriş : 21.12.2016 / 16:05:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 16:04:05

Avrupa Birliği'nden Gümrük Birliği ile ilgili flaş bir talep geldi.

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Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleştirilmesi müzakerelerini başlatmak için AB Konseyi'nden yetki istedi.

Gümrük Birliğinin mevcut Avrupa Birliği-Türkiye ticari ilişkilerini yansıtarak iyileştirilmesi tüm taraflara önemli faydalar sağlayacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu düzenlediği haftalık toplantıda, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusunda resmi görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etme kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesinin 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan AB-Türkiye zirve kararlarında yer aldığı hatırlatılarak, "Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Gümrük Birliğinin mevcut AB-Türkiye ticari ilişkilerini yansıtarak iyileştirilmesi tüm taraflara önemli ekonomik fayda sağlar" ifadesi kullanıldı.

31 Aralık 1995'te yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin, günümüz şartlarına uyarlanması hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülüyor.

Gümrük Birliği, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor.

Anlaşmanın güncelleştirmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB’nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin mağdur olmasınında önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

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