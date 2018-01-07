AB'den Türkiye çıkışı: Yardım ederiz
Bulgar medyasına konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’nin yeniden AB’ye yakınlaşmak istemesi halinde yardım edeceklerini söyledi.
Gerek Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşme Brüksel’in yakın takibindeydi. Türkiye’nin ilişkileri yeniden ısıtma yönündeki girişimleri iyi bir başlangıç olarak görülüyor ve devamının somut adımlarla gelmesi umuluyor.
‘HEMEN MÜMKÜN DEĞİL’
‘İlişkilerin yeni bir formatla sürdürülmesi’ fikrinin sıkça dile getirilmeye başlandığı son günlerde Türkiye’nin üyeliği konusundaki AB görüşünde ise herhangi bir değişiklik yok. Juncker de, “Mevcut şartlar altında Türkiye’nin hemen üye olması mümkün değil” dedi. Juncker, Ankara’nın sorunları çözmek için yararlı olacağını düşündüğü bir AB-Türkiye Zirvesi düzenlenmesi konusunda ise net bir yorum yapmaktan kaçınarak, “Ne evet ne de hayır diyebilirim” diye konuştu.
BALKANLAR İÇİN 2025
Türkiye konusunda üyelik için olası bir tarih vermekten özenle kaçınan AB, Batı Balkanlar için ise daha esnek bir yaklaşım içinde. Juncker, kendi görev süresinin sonu olan 2109’a kadar bu ülkelerin üyeliğinin gerçekleşmeyeceği mesajını verse de, tüm şartların yerine getirilmesi halinde hazır olan Batı Balkan ülkelerinin 2025’ten önce üye olabileceklerini söyledi.
Hürriyet
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