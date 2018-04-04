AB heyeti, vize için Türkiye'ye geliyor!
Avrupa Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği heyetinin vize serbestisi için Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Bu ay gerçekleşecek kritik görüşmede AB görüşlerini iletecek.
TRT
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