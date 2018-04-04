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AB heyeti, vize için Türkiye'ye geliyor!

AB heyeti, vize için Türkiye'ye geliyor!.15956
  • Giriş : 04.04.2018 / 12:17:00

Avrupa Birliği heyeti, vize serbestisi için Türkiye'ye geliyor.

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Büyüyen Beşik

Avrupa Bakanı Ömer Çelik,  Avrupa Birliği heyetinin vize serbestisi için Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Bu ay gerçekleşecek kritik görüşmede AB görüşlerini iletecek.

TRT

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