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AB ile müzakeler durduruyor!

AB ile müzakeler durduruyor!.15956
  • Giriş : 22.04.2017 / 13:45:00

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında Almanya'dan şoke eden bir iddia geldi.

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Alman gazetesi Die Welt, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Gazete, önümüzdeki hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında AB ile Türkiye arasında sürdürülen müzakerelerin durdurulacağı öne sürüldü.

Gazete, bir üst düzey AB diplomatının “AB Dışişleri Bakanları, konuyu önümüzdeki hafta (28-29 Nisan) Malta’da yapacakları toplantıda gündemlerine alacak ve AB Komisyonu’na, Ankara’nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini ve bu doğrultuda görüşmelerin askıya alınıp alınmaması gerektiğini araştırmasını isteyecek” dediğini aktardı.

Die Welt gazetesine göre, diplomatik çevrelerde AB Komisyonu’nun “Türkiye’de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edildiği” gerekçesiyle, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının 5.maddesi uyarınca görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentileri hakim. 5.maddeye dayanarak müzakerelerin durdurulmasına 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 16 üye devletin onay vermesinin yeterli olacağı belirtiliyor.

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