AB liderlerinden Erdoğan atağı!
25 Mayıs'taki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen AB lideri sıraya girdi. Görüşme gerçekleştirmek isteyenler içinde AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker var.
Öteyandan Almanya Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüşmelerinin ardından Türkiye ile AB arasında son dönemlerde artan gerilimi azaltmak için çaba göstereceklerini açıkladı.
Önceki gün Alman Parlamentosu'nda konuşan Angela Merkel, son haftalardaki gelişmelerin Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkilerinde "ağır bir etki yarattığını" söylemişti. Merkel, "AB-Türkiye ilişkileri Ankara'daki gelişmeler nedeniyle sert şekilde darbe aldı" ifadelerini kullanmıştı.
HÜRRİYET
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