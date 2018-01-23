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AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt

AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt.16714
  • Giriş : 23.01.2018 / 10:41:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaşanan gelişmeler üzerine başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili endişelerini bildiren AB'ye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin operasyonla ilgili “Endişeliyiz" açıklamasına , sosyal medya hesabından "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır." mesajıyla tepki gösterdi.

MOGHERINI: ÇOK ENDİŞELİYİZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları söylmişti: "Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DAEŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

TRT

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