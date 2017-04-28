AB: Sonuçlara saygı duyuyoruz
Avrupa Birliği Dış İlişkiler YüksekTemsilcisi Federica Mogherini, referandum sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Avrupa Birliği odaklı haberler yapan "euinside.eu" sitesinin haberine göre, Mogherini, Malta'daki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından AB'nin Türkiye'deki referandum sonuçlarını kabul ettiğini söylerken, Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin kendi hükümet sistemlerini belirlemelerine saygı duyduklarını belirtti.
Mogherini, AB'nin Türkiye'de Venedik Komisyonu’nun tavsiye kararlarına uygun şekilde anayasa değişikliklerinin yapılmasını talep ettiğini söyledi. AB Temsilcisi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmayacağını da vurguladı. Buna karşın, üyelik konusunda yeni müzakere başlıklarını açma konusunda herhangi bir çalışma yürütülmediğini de ekledi.
Mogherini, Türkiye'nin AB üyesi olmak istemesi durumunda, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü konusundaki görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de idam cezasına yönelik yapılan tartışmalara da değinerek, bu durumun AB ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.
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