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AB, Trump'ın nükleer kararını görüşecek

AB, Trump'ın nükleer kararını görüşecek.14663
  • Giriş : 11.05.2018 / 16:27:00

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Trump'ın nükleer kararını görüşecek.

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Sepet Beşik

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılacak nükleer anlaşmadan çekilmesi kararını görüşecek. Toplantıya Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları katılacak.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Salı günü Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Zarif ve E3 ülkelerinden mevkidaşları ile yapılacak görüşmeye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5 1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

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