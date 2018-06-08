AB ülkesi camileri kapatıyor!
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı ortağı Strache, Müslüman cemiyetleri ve camilerin incelenmesinin ardından ilk önlemlerini uygulamaya koydu. Avusturya Kültür Dairesi 7 caminin kapatılmasını karara bağladı. Kapatılma kararı verilen camiler arasında Viyana Antonsplatz adresinde bulunan bir cami de bulunuyor. Ayrıca DİTİB'e bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin (ATİB) 11 imamı hakkında da sınırdışı işlemi başlatıldı. Ayrıca ATİB'te görevli yaklaşık 40 imamın Avusturya'daki oturma izni hakkını kaybedebileceği belirtildi.
Buna gerekçe olarak Avusturya İslam yasasına aykırı düşmek gösteriliyor. Avusturya Başbakanı Kurz, aşırı sağcı FPÖ partili İçişleri Bakanı Herbert Kickl ve Başbakanlıkta kültür dairesi sorumlusu Gernot Blümel cuma sabahı yaptıkları açıklamada İslam yasasına ters düştükleri için bu camilerin kapatılması kararı alındığını açıkladı. Başbakan Kurz, İslam yasası sayesinde kültür dairesinin geniş yetkilerle donatıldığını ve bundan şimdiye kadar yararlanılmadığını belirterek “Bu yasayı şimdi ilk kez uygulamaya koyacağız” dedi.
2016 yılında Türkiye’nin maddi destek sağladığı camide Çanakkale Savaşı’nı canlandırması, bu yıl Nisan ayında Avustruya'da gündem olmuştu. Bir gazetenin yayınladığı anma fotoğrafları ülkede tepki yaratmıştı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.
AVUSTURYA'NIN KARARINA İLK TEPKİ KALIN'DAN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın karara Twitter'dan tepki göstererek, "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." ifadelerini kullandı.
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