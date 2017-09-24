Abbas: Hamas istediğimizi yerine getirdi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın Gazze'deki idari komitesini feshetmesi ile ilgili açıklama yaptı ve yapılan uzlaşı anlaşmasının ardından 3 yıl geçmesine rağmen Gazze için verdiği sözü tuttuğunu belirtti.
Fetih Merkez Komitesi'nin Ramallah'taki toplantısında konuşan Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi. Mahmud Abbas, Filistin yönetimi ile merkez ve yönetim komitelerinin, Filistin uzlaşısıyla alakalı tüm konuları tartışmak üzere toplantılar düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.
HABERTURK
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