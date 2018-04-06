ABD, 2,5 milyonluk İHA sattı
Türkiye'ye Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili tepki gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'ya 2,5 milyar dolarlık İHA sattı.
ABD’nin, Almanya’ya 2,5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının Almanya’nın 4 MQ-4C Triton insansız hava aracının yanı sıra 1 insansız hava araçları misyon kontrol istasyonu, 1 ana operasyon üssü, 1 ileri operasyon üssü ve 20 navigasyon sistemi alım talebini onayladığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu satışın toplam bedelinin 2,5 milyar dolar olduğu belirtilerek, satışın NATO’nın güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı ayrıca Suudi Arabistan’a da 1,3 milyar dolar tutarında 155 mm M109A6 Paladin tipi Obüs sistemlerine dönüştürmek üzere 180 adet 155 mm M109A5/A6 orta menzilli Obüs sisteminin satışına onay verildiğini açıkladı.
Satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi gerekiyor.
NTV
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