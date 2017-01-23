ABD 800 askerle yeni üs kurdu
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin Haseke şehrinde üs kurdu. 800 askerini bölgeye konuşlandıran Amerika, Deyrizor'daki operasyonda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele edecek.
ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde, yeni bir askeri üs kurduğu ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli BasNews sitesi, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ardından yüksek donanımlı çok sayıda ABD Özel Kuvvetleri’ne ait askerin Haseke’nin kuzeybatısındaki Tel Bedr Üssü’ne ulaştığını açıkladı. Açıklamada, SDG’nin Tel Bedr Üssü’nü tamamen boşaltacağı ve ABD askerlerinin konuşlanacağı belirtildi
RAKKA OPERASYONU İÇİN GELMİŞLER
Tel Bedr Üssü’ne konuşlanan Amerikan askeri sayısının 800 olduğu öğrenilirken, bu adımın amacının terör örgütü DEAŞ’ın gittikçe ilerlediği Deyrizor’daki operasyona destek vermek olduğu belirtildi. Amerikan Özel Kuvvetleri’nin ayrıca Rakka’ya operasyon düzenleyen SDG güçlerine yardım edeceği de ifade edildi. ABD, Tel Bedr’den önce Suriye’nin kuzeyinde Kobani, Ayn İsa ve Haseke kırsalında da askeri üsler kurmuştu
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Filistin'den yeni başkan Trump için açıklama
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump hakkında konuştu.
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a ilk mesaj
Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump için açıklama geldi.
Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz büyüyor.
Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu
Dünyaca ünlü şarkıcının cesedi aracının içinde yanmış halde bulundu.