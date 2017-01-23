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ABD 800 askerle yeni üs kurdu

ABD 800 askerle yeni üs kurdu.20312
  • Giriş : 23.01.2017 / 08:23:00

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyinde 800 askerle üs kurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin Haseke şehrinde üs kurdu. 800 askerini bölgeye konuşlandıran Amerika, Deyrizor'daki operasyonda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele edecek.

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde, yeni bir askeri üs kurduğu ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli BasNews sitesi, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ardından yüksek donanımlı çok sayıda ABD Özel Kuvvetleri’ne ait askerin Haseke’nin kuzeybatısındaki Tel Bedr Üssü’ne ulaştığını açıkladı. Açıklamada, SDG’nin Tel Bedr Üssü’nü tamamen boşaltacağı ve ABD askerlerinin konuşlanacağı belirtildi

RAKKA OPERASYONU İÇİN GELMİŞLER

Tel Bedr Üssü’ne konuşlanan Amerikan askeri sayısının 800 olduğu öğrenilirken, bu adımın amacının terör örgütü DEAŞ’ın gittikçe ilerlediği Deyrizor’daki operasyona destek vermek olduğu belirtildi. Amerikan Özel Kuvvetleri’nin ayrıca Rakka’ya operasyon düzenleyen SDG güçlerine yardım edeceği de ifade edildi. ABD, Tel Bedr’den önce Suriye’nin kuzeyinde Kobani, Ayn İsa ve Haseke kırsalında da askeri üsler kurmuştu

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