Facebook Twitter Rss

ABD açıkladı! YPG'ye desteğe devam!

ABD açıkladı! YPG'ye desteğe devam!.12500
  • Giriş : 01.02.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 01.02.2018 / 17:53:09

Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü YPG ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye ağır silah yardımında bulunan ve eğitim sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nden şoke eden bir açıklama daha geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Habertürk'e yaptığı son dakika açıklamada "Sahadaki ortağımız SDG" sözleriyle terör örgütüne destek vermeye devam edeceklerini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye ve Irak’a ziyaretinin ardından bölgeden bir grup gazetecinin sorularını telekonferansla yanıtladı. CENTCOM’un Florida’daki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak da katıldı. General Votel, konuşmasına Türkiye’den hayli tepki çekecek bir açıklamayla başladı; aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ’la mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve SDG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”

Votel’e Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi: “Onlar DEAŞ’la mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye DEAŞ’la mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımızsa SDG. Kanımızca DEAŞ’a karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”

Votel, geçtiğimiz günlerde Menbiç’teki ABD askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı. CENTCOM Komutanı’na “Türk askerleriyle karşı karşıya kalırsanız ne olur?” sorusu da yöneltildi. Votel, bu soruyu: “Böyle bir çatışmanın olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rutin olarak, her gün Türk partnerlerimizle iletişim kuruyoruz, bilgi veriyoruz” şeklinde yanıtladı.

HABERTURK

'Süper Mavi Ay' büyüledi

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çin'den Amerika ve Avustralya'ya sert tepki

Çin'den Amerika ve Avustralya'ya sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika ve Avustralya'ya sert tepki geldi.

Almanya ile İsrail arasında kriz

Almanya ile İsrail arasında kriz

Almanya Dışişleri Bakanı ile Binyamin Netanyahu arasında kriz patlak verdi.

 

Soçi Zirvesi'nde flaş bildirge

Soçi Zirvesi'nde flaş bildirge

Soçi Zirvesi'nden sonra beklenen bildirge yayınlandı. Bildiride "Suriye" vurgusu vardı.

Putin: Köpekler havlar, karavan gider

Putin: Köpekler havlar, karavan gider

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinde ABD vardı.

 

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde saldırı düzenlendi.

Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum

Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya ile ilgili itiraflarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya