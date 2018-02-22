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ABD: Afrin'de kimseyi desteklemiyoruz

ABD: Afrin'de kimseyi desteklemiyoruz.24514
  • Giriş : 22.02.2018 / 14:03:00
  • Güncelleme : 22.02.2018 / 14:05:39

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör gruplarından temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ve terör örgütü PYD hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Afrin'de kimseyi desteklemediğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Nauert, “ABD’nin Afrin’de olup bitenlerle ilgili algısı nedir?” şeklinde soruya, “ABD Afrin’de bulunmuyor, herhangi bir gruba da teçhizat vermiyor. Bu sebeple Afrin’de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı çünkü orada yokuz” cevabını verdi. Nauert, “ABD, Suriye’de bir sınır değişikliğine taraf değil. Biz değiştirmiyoruz, herhangi bir değişikliği ya da özerk bir yönetimi desteklemiyoruz. Şu anki sınırlarıyla güvenli, bağımsız ve birlik içinde bir Suriye’yi destekliyoruz” diye konuştu. Bir soru üzerine ABD yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü de Nauert, şöyle konuştu: “Taraflar son bir kaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadığını kabul etti. Bu konuda (ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. NATO müttefiki ve ortak olarak DEAŞ’a karşı mücadelede ortak hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için biz şimdi daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız.” Görüşmelerin Afrin’i kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir soru üzerine ise Heather Nauert, “Bunlar gizli diplomatik görüşmeler. Bakan Tillerson, Amerikalılar ve diğerleri için en iyi sonuçlara gizli görüşmeler yoluyla ulaşabileceğini düşünüyor” değerlendirmesini yaptı.

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