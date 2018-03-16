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ABD: Afrin operasyon alanımız değil

ABD: Afrin operasyon alanımız değil.24514
  • Giriş : 16.03.2018 / 08:09:00
  • Güncelleme : 16.03.2018 / 12:45:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin ile ilgili açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gazetecilerin Afrin ile ilgili sorularını yanıtladı ve Afrin'in ABD'nşn operasyon alanı olmadığını belirtti.

Nauert, "Türkiye ile (Menbiç konusunda) birçok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta Türk yetkililerle 1,5 gün süren toplantılar yaptık. Bir anlaşmaya varmak için halen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Afrin'de sivillerin öldürüldüğü" yönündeki iddiayı gündeme getiren bir basın mensubunun sorusuna da yanıt veren Sözcü Nauert, bu iddiaların doğruluğunu tasdik edemeyeceklerini belirtti. Nauert, "Bildiğiniz gibi biz Afrin bölgesinde operasyon yapmıyoruz, orası operasyon alanımız değil" dedi.

"Afrin'e yönelik harekatın, ABD'nin önceliği olan DAEŞ ile mücadeleden gözleri kaydırdığını" iddia eden Nauert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye genelindeki ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı şeklindeki sözlerini yineledi.

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