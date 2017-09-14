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ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez.21111
  • Giriş : 14.09.2017 / 14:09:00
  • Güncelleme : 14.09.2017 / 14:09:01

Amerika Birleşik Devletleri, Arakan ile ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Myanmar'da yaşayanan katliama ilişkin açıklama yaptı ve Arakanlı Müslümanlara yönelik bir soykırımın olmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda düzenlediği basın toplantısında yabancı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında ABD hükümetinin sadece kaygı açıklaması yaptığını" hatırlatan AA muhabirinin, "Myanmar hükümetiyle irtibat halinde misiniz ve olaylardan dolayı Myanmar hükümetini kınıyor musunuz?" sorularını yanıtlayan Nauert, Myanmar hükümetini doğrudan kınamaktan kaçındı.

Sözcü, soru üzerine şunları kaydetti: "Bölgedeki durumu değerlendiriyoruz. Bu durumda her seviyedeki şiddeti kınıyoruz. Bundan daha sert olamazdım. Arakan halkına karşı uzun zamandan beri çok ciddi bir ayrımcılık yapılıyor. Mahkeme olmaksızın adam öldürmeler, cinsel şiddet ve Arakanlıların köylerinin güvenlik güçleri ve Arakanlı olmayan siviller tarafından yakıldığına dair haberler görüyoruz. Eğer bizim 'kınama' kelimesini kullanıp kullanmadığımıza bakıyorsanız, Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler yazılı açıklamalarında kullandık."

Nauert'in bu açıklamaları üzerine ABD'nin "kınama" kelimesini Myanmar güvenlik güçlerine yönelik (25 Ağustos'ta) yapılan saldırılar için kullandığı anımsatılarak, "Myanmar hükümetini bu podyumdan da kınar mısınız?" diye bir soru daha yöneltildi. Sözcü ise buna ilişkin ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Patrick Murphy'nin geçen hafta düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine atıfta bulunarak, "ABD, Murphy'nin telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısının yanı sıra konuya ilişkin yazılı açıklamalar yaptı." ifadesini kullandı.

SÖZCÜDEN SOYKIRIM YANITI

 "insan hakları kurumlarının Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yapıldığı" sözüne de atıfta bulunan Nauert, "Bir soykırım olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Bu şekilde tanımlayamam." karşılığını verdi.

TRT

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