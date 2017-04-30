ABD askerleri terörist cenazesinde
ABD ordusunun askerleri, terörist cenazesinde boy gösterdi. Görüntüler "skandal" olarak yorumlandı.
Star'daki bu habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de Suriye'nin kuzeydoğusunda Karaçok Dağı bölgesinde bulunan terör örgütü YPG hedeflerini bombalamıştı.
4'Ü ÜST DÜZEY 49 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Düzenlenen harekatta Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada öldürülen 49 teröristten 4'ünün üst düzey yönetici olduğu kaydedilmişti.
ABD ASKERLERİ TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI
Hava harekatında ölen PKK'lı teröristler için Suriye'de düzenlenen cenaze törenine ABD askerleri de katıldı. Terörist cenazeleri PKK elebaşı Abdullah Öcalan pankartları eşliğinde gömüldü.
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