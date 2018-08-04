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ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı

ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı.21483
  • Giriş : 04.08.2018 / 10:14:00

Amerika Birleşik Devletleri askerleri, YPG'li teröristlerle maç yaptı.

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Terör örgütüne ağır silah yardımında bulunan ABD'den bir skandal daha. Amerika Birleşik Devletleri askerleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'li teröristlerle maç yaptı.

Türkiye, ABD ile varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde devriye görevini sürdürürken; ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir grup ile uluslararası koalisyona bağlı askerlerin halı sahada maç yaptıkları ortaya çıktı.

Müsabaka, kendini Münbiç Askeri Konseyi olarak adlandıran grup ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaydı. 

Fotoğrafları paylaşan ise Münbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şervan Derviş. Derviş, Twitter hesabından; "Münbiç'te askeri konsey ile koalisyon askerleri arasında ilginç bir Futbol maçı vardı. Terörizme karşı zafer ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarda, koalisyon askerlerinin yüzlerinin gizlendiği görülüyor. Kendini Münbiç Askeri Konseyi olarak isimlendiren grup, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı. Türkiye, 18 Haziran'dan bu yana Münbiç sınır hattında devriye faaliyetleri yürütüyor.

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