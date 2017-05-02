ABD, Avruap için flaş uyarı!
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. ABD, meydana gelen terör saldırılarını gerekçe göstererek Avrupa ülkelerine yapacakları seyahatleri konusunda vatandaşlarını uyardı.
Bakanlık, Avrupa'ya yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere'de düzenlenen ve haberlerde geniş yer bulan saldırılar, terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve bunların uzantısı olan grupların, Avrupa genelinde terör saldırıları planlayabileceğini ve bu planları uygulayabileceğini gösterdi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, ABD vatandaşlarını Avrupa genelindeki terör tehditlerine karşı uyardığı belirtilerek, bu uyarının 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olduğu kaydedildi.
Avrupa ülkelerinin teröre karşı mücadele etmesine rağmen ABD'nin Avrupa'da farklı saldırıların düzenlenebileceği yönünde kaygısı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının dikkatli olması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, özellikle turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelerin, ulaşım hatlarının, alışveriş merkezlerinin ve devlet dairelerinin muhtemel hedefler olabileceğine işaret edilerek, özellikle yaz aylarında bu bölgelere yapılacak ziyaretlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
HÜRRİYET
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